حكيمي يشارك في مران منتخب المغرب

الإثنين، 24 يناير 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب × جزر القمر

شارك أشرف حكيمي ظهير منتخب المغرب في تدريبات أسود أطلس بعد شكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة مالاوي.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

المغرب

وكان وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قد كشف عن إصابة طفيفة تعرض لها حكيمي.

وظهر حكيمي في تدريبات المغرب بشكل طبيعي في مقطع فيديو لمران أسود أطلس.

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ويلعب منتخب المغرب مع مالاوي في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وتأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد صدارة المجموعة الثالثة من فوزين على غانا وجزر القمر وتعادل مع الجابون.

وكان حكيمي قد سجل هدف التعادل القاتل للمغرب أمام الجابون في ختام دور المجموعات ليخطف صدارة المجموعة لأسود أطلس.

وكان خليلوزيتش قد ألمح إلى إمكانية لحاق حكيمي بمواجهة مالاوي.

وكشف المدير الفني أن المغرب لديه بدائل لتعويض حكيمي حال احتاج إلى ذلك مثل محمد الشيبي وسفيان العكوش وسامي مايي".

وتأهل منتخبا تونس وبوركينا فاسو إلى ربع نهائي أمم إفريقيا وتختتم منافسات ثمن النهائي يوم الأربعاء.

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