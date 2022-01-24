بين أبو ظبي ودبي والسعودية.. كيف ستقضي فرق الدوري الإنجليزي عطلتها الشتوية

14 يومًا ستغيب فيها متعة الدوري الإنجليزي عن عالمنا بسبب العطلة الشتوية.

مصطلح العطلة الشتوية ظهر في إنجلترا في 2018، حين أعلن الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري التوصل إلى اتفاق بشأن حصول اللاعبين على فترة راحة خلال منتصف الموسم.

وأقيمت تلك العطلة بالفعل في موسم 2019-20 وغابت الموسم الماضي بسبب البداية المتأخرة للدوري بسبب فيروس كورونا.

الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت مبارياتها، أمس الأحد، كانت بالفعل الأخيرة في المسابقة العريقة قبل التوقف لأسبوعين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرا لها كشفت فيه عن خطط الـ 20 فريقا المتواجدة في الدوري الإنجليزي.

كيف ستكون خطط الـ 20 فريقًا؟

مانشستر سيتي

يتواجدون في أبو ظبي في إجازة لمدة أسبوع.

ليفربول

لا توجد خطط للسفر وسيكون هناك إجازة هذا الأسبوع قبل استكمال مشوار الموسم المزدحم.

تشيلسي

إجازة لمدة أسبوع لمعظم اللاعبين بسبب مخاوف توماس توخيل من إرهاق اللاعبين قبل التوجه إلى أبو ظبي من أجل بطولة كأس العالم للأندية. لذا لا توجد خطط لإقامةفي معسكر تدريبي.

مانشستر يونايتد

متواجدون في دبي بالإضافة إلى إجازة خمسة أيام وسيعودون إلى التدريبات في نهاية الأسبوع.

وست هام يونايتد

بحسب ديفيد مويس فإنه سيتم منح اللاعبين إجازة ولم يحدد توقيت العودة.

أرسنال

يخططون للسفر إلى دبي لحضور معسكر تدريبي في الطقس الدافئ، على غرار ما فعلوا في فبراير 2020 ثم لعب مباراة ودية عند عودتهم إلى إنجلترا.

توتنهام هوتسبير

سيسمح أنطونيو كونتي للاعبيه الحصول على بضعة أيام إجازة قبل العودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل.

ولفرهامبتون واندررز

كان النادي يأمل في الذهاب إلى ماربيلا بإسبانيا من أجل معسكر في طقس دافئ لكن تم إلغاء الخطة وإعطاء فترة راحة.

برايتون هوف ألبيون

البقاء في إنجلترا للتدريب كالمعتاد.

ليستر سيتي

يخطط أيضًا للسماح لللاعبين بأخذ بضعة أيام ثم العمل على القوة البدنية للفريق.

أستون فيلا

لم يكن ستيفن جيرارد صريحًا بشأن الأمر لكنه شبهها بالأيام التحضيرية والتي تشبه فترة ما قبل الموسم، لذلك لا يبدو أنّ هناك سفر وستكون مجرد خطط لإقامة مباراة ودية خلف الأبواب المغلقة.

ساوثامبتون

من المرجح أن يعود المدير الفني رالف هازينوتل إلى وطنه النمسا لبضعة أيام، وسيتم منح لاعبيه إجازة لبضعة أيام أيضًا.

كريستال بالاس

سيحصل اللاعبون على راحة لبضعة أيام قبل العودة للتدريبات كالمعتاد.

برينتفورد

منح توماس فرانك، المدير الفني فريقه إجازة أسبوع كامل وسيُسمح لهم بالسفر إلى الخارج في عطلة.

ليدز يونايتد

تحدث مارسيلو بييلسا، المدير الفني عن إراحة بعض اللاعبين مما يشير إلى أنه سيتم السماح لهم بفترة من الراحة.

إيفرتون

من المرجح أن يحصلوا على يوم إجازة أو يومين، لكن مع تولي دنكان فيرجسون المدرب المؤقت المهام فمن المحتمل أن تُستغل تلك الفترة في التدريب.

نورويتش سيتي

لا توجد خطط سفر ولكن سيكون هناك بعض أيام إجازة للاعبين قبل حملتهم الكبيرة للبقاء في الدرجة الأولى.

نيوكاسل يونايتد

وصلوا بالفعل إلى المملكة العربية السعودية لحضور معسكر تدريبي وقد يلعب مباراة ودية أثناء وجودهم هناك.

واتفورد

ستكون هناك استراحة قصيرةوسينصب التركيز على التدريبات في ظل الشكوك التي تحوم حول رانييري مدرب الفريق.

بيرنلي

البقاء في إنجلترا للتدريب على أمل تحديد موعد مباراة ودية واحدة على الأقل.