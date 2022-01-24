الهلال يعلن موافقة كاف على استضافة ملعبه لمباريات دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على استضافة الفريق لمباريات دوري أبطال إفريقيا في ملعبه بأم درمان.

وبذلك سيستضيف الفريق مبارياته في البطولة القارية على ملعبه المسمى الجوهرة الزرقاء ويتسع لـ25 ألف متفرج.

وكان مصدر من كاف أوضح لـFilGoal.com أن لجنة التراخيص برئاسة سيدات محمد أقرت بجاهزية ملعب الهلال بعد قيام النادي بإصلاح التلفيات وتجهيزه.

وقال هشام السوباط رئيس النادي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "وافقنا على إقامة معسكر للفريق في جنوب إفريقيا من أجل الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا قبل خوض المباراة الأولى أمام صن داونز".

وسيلعب الهلال في دور المجموعات لدوري الأبطال ضد الأهلي حامل اللقب والمريخ مواطنه وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الموافقة تمت ✔️ الملعب تم اعتماده ✅ حماس لن ينتهي وتشجيع سيصل إلى عنان السماء على ملعب الهلال في دوري أبطال إفريقيا 🏆🔥#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/LxNmrx8HgL — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) January 24, 2022

وأول لقاء للهلال على ملعبه في البطولة ستكون ضد الأهلي 18 أو 19 فبراير المقبل.

ثم ضد المريخ في 11 أو 12 مارس.

وأخيرا ضد صنداونز في 18 أو 19 مارس.