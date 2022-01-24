الهلال يعلن موافقة كاف على استضافة ملعبه لمباريات دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

ملعب الهلال

أعلن نادي الهلال السوداني موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على استضافة الفريق لمباريات دوري أبطال إفريقيا في ملعبه بأم درمان.

وبذلك سيستضيف الفريق مبارياته في البطولة القارية على ملعبه المسمى الجوهرة الزرقاء ويتسع لـ25 ألف متفرج.

وكان مصدر من كاف أوضح لـFilGoal.com أن لجنة التراخيص برئاسة سيدات محمد أقرت بجاهزية ملعب الهلال بعد قيام النادي بإصلاح التلفيات وتجهيزه.

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وقال هشام السوباط رئيس النادي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "وافقنا على إقامة معسكر للفريق في جنوب إفريقيا من أجل الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا قبل خوض المباراة الأولى أمام صن داونز".

وسيلعب الهلال في دور المجموعات لدوري الأبطال ضد الأهلي حامل اللقب والمريخ مواطنه وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وأول لقاء للهلال على ملعبه في البطولة ستكون ضد الأهلي 18 أو 19 فبراير المقبل.

ثم ضد المريخ في 11 أو 12 مارس.

وأخيرا ضد صنداونز في 18 أو 19 مارس.

دوري أبطال إفريقيا الهلال
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