أمم إفريقيا - الجزيري: نزداد قوة كلما زادت أعداد المصابين بفيروس كورونا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

أوضح سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس أن الغيابات الكثيرة التي تضرب نسور قرطاج بسبب فيروس كورونا تزيد الفريق إصرارا.

وتغلب منتخب تونس على نيجيريا في دور الـ16 بهدف سجله يوسف المساكني في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الجزيري في تصريحات نشرها الاتحاد التونسي لكرة القدم: "جئنا للكاميرون من أجل القتال على حظوظ تونس".

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وأضاف "نقاتل بمن يمكنه اللعب، كما رأيتم أمام نيجيريا كان هناك أكثر من لاعب عائد لتوه من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع مهاجم الزمالك "لعبنا بروح عالية ولم نبخل بأي مجهود رغم الغيابات".

وشدد "كلما زادت اعداد المصابين والغائبين نزداد قوة".

وأتم الجزيري "أتمنى أن يحالفنا التوفيق ونستكمل مشوار البطولة لنهايته".

وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0.

لكن الثلاثي وهبي الخزري وديلان براون وعصام الجبالي شارك مع نسور قرطاج ضد نيجيريا بعد الشفاء من فيروس كورونا.

كما أصيب منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا يوم الجمعة بالإضافة إلى إصابة علي العابدي بفيروس كورونا.

منتخب تونس سيلاقي بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يوم السبت 29 يناير الجاري.

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