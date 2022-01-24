أمم إفريقيا - مدرب الجابون بعد الخسارة: لولا الطرد لاختلفت مباراتنا ضد بوركينا فاسو

عبّر باتريس نيفو مدرب الجابون عن إحباطه الشديد بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالخسارة أمام بوركينا فاسو في ثمن النهائي.

وودع المنتخب الجابوني يوم الأحد على يد بوركينا فاسو بركلات الترجيح (7-6) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

المباراة التي استمرت إثارتها حتى الدقائق الأخيرة شهدت حالة طرد وحيدة كانت من نصيب سيدني أوبيسا لاعب الجابون في الدقيقة 67.

وقال نيفو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لولا الطرد لاختلفت المباراة".

وأضاف "فعلت كل شيء للحفاظ على توازن الفريق وتعطيل دفاع بوركينا فاسو، كانت هناك بطاقات الصفراء تفتقر للوضوح والصدق".

وتابع "يجب أن نهنىء بوركينا فاسو على تأهلها، سنعود إلى الجابون ورؤوسنا مرفوعة لأن لاعبي فريقي لم يستسلموا حتى النهاية، رغم الصعوبات التي واجهناها".

وواصل "من المؤسف أن نخسر المباراة بركلات الترجيح، لا يجب أن يُلام أحد على ذلك، نحن معًا في الفوز والخسارة".

وعلق الفرنسي على افتقاد فريقه للثنائي ماريو ليمينا وبيير إيمريك أوباميانج "لاعبان دوليان عظيمان، أحدهما كان هدافًا في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وبالطبع غيابهما حرمنا من قوتنا الكاملة، تم تشخيصهما بمشكلة في عضلة القلب وعادا إلى فريقيهما ولم نستطع تعويضهما".

وأنهي حديثه "أود شكر لاعبي فريقي على روحهم القتالية ومشوارهم في البطولة، لقد قدموا كل شيء".

وتحددت أولى مباريات ربع النهائي بين بوركينا فاسو وتونس والتي من المقرر إقامتها يوم 29 يناير المقبل.