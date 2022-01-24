دي يونج: حزين من تصريحاتي بعد مباراة ريال مدريد.. وما زال بإمكاني التحسن

الإثنين، 24 يناير 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

أعرب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن حزنه بسبب التصريحات التي قالها عقب مباراة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وكان دي يونج قد قال عقب المباراة بأنه فخور بأداء فريقه على الرغم من الهزيمة.

وفاز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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وسجل دي يونج هدف برشلونة الوحيد في المباراة مستغلا عرضية من فيران توريس في الدقيقة الـ 87.

وقال دي يونج في تصريحات للحصفيين عقب المباراة: "لقد كانت مباراة مهمة لأننا في مرحلة صعبة، أرضية الملعب كانت مجمدة وكان من الصعب أن نلعب عليها".

واستمر "علينا أن نكون أفضل بالكرة خصوصا على ملعب الخصم، وهكذا نصنع المساحات".

وتابع "لم نلعب بشكل سيء أمام ريال مدريد ولكن أحزنني قولي بأنني فخور على الرغم من الهزيمة، لأن في برشلونة إن خسرنا يجب أن نشعر بالإحباط".

وشدد "هدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسنرى أي المراكز سنحققه في النهاية".

وأضاف "أشعر بشعور جيد للغاية حاليا لأنني سجلت هدفا، الناس تقول بأنني ألعب بشكل جيد اعتقد بأن العديد من الناس لا تشاهد المباريات، يمكنني أن أتطور كثيرا أدائي ليس كارثيا ولكنه متوسط بعض الشيء ويمكنني أن أتحسن".

بهذا الفوز التاسع لبرشلونة في الدوري ارتفع رصيده للنقطة الـ 35 في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.

فرينكي دي يونج برشلونة ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
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