تشافي: الشمس أشرقت علينا من جديد.. وهذا سبب غياب ديمبيلي عن مواجهة ألافيس

وحقق برشلونة فوزا صعبا على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الأسباني.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "الفوز كلفنا الكثير، لكنهم كانوا ثلاث نقاط حاسمة وكان الفريق بحاجة إليها واستحقها، وكما قلت الشمس قد أشرقت علينا من جديد".

واستمر "المباراة تعطينا المزيد من الثقة لنستمر في الإيمان بما نفعله، لقد كنا أفضل في الشوط الثاني لأننا عرفنا متى نهاجم ومتى نلعب العرضية، أرضية الملعب لم تساعدنا وكانوا يلعبون بإغلاق محكم ولكننا حاولنا حتى النهاية".

وشدد "في مباراة ريال مدريد في كأس السوبر غادرنا الملعب ونحن راضون عن الأداء رغم الهزيمة، اليوم يمكن أن تكون غير راض عن المباراة ولكن الثلاث نقاط ذهبية".

وواصل "علينا الاستمرار في العمل، لقد فزنا بمباراة مهمة والنتيجة تثبت بأن ما نقوم به شيء صحيحا".

وكشف "ديمبيلي لم يظهر اليوم لأنه لم يكن يشعر بأنه بخير ولكن لأكون صريحا لم يتغير أي شيء في موقفه".

وكان تشافي قد وجه رسالة إلى ديمبيلي قبل مباراة أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا تفيد بأنه عليه أن يجدد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الحالية أو البحث عن عرض للرحيل في شهر يناير.

بهذا الفوز التاسع لبرشلونة في الدوري ارتفع رصيده للنقطة الـ 35 في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.