أمم إفريقيا - الخزري: الجميع حكم علينا بالهزيمة قبل خوض لقاء نيجيريا

أشاد وهبي الخزري صانع ألعاب منتخب تونس بالروح القتالية التي أظهرها فريقه أمام نيجيريا وعبرت به لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، متعجبا من الأراء التي رشحت نسور قرطاج لتوديع المسابقة.

وتغلب منتخب تونس على نيجيريا في دور الـ16 بهدف سجله يوسف المساكني.

وقال الخزري في تصريحات لراديو موزاييك: "لقد حُكم علينا بالهزيمة قبل خوض المباراة من جميع الأطراف، لكننا أظهرنا أن لدينا شخصية قوية".

وأضاف "تونس دولة عريقة في كرة القدم ويجب احترامها".

وأكمل "نعترف أننا لم نقدم أفضل مستوى في مرحلة المجموعات لكننا خضنا المسابقة بنسق تصاعدي رغم عديد العوامل التي وقفت أمامنا على غرار الإصابات بفيروس كورونا وعدم خوض مباريات ودية".

ونفى لاعب سانت إيتيان أن تكون الغيابات الكثيرة في صفوف نسور قرطاج عذرا للاعبي المنتخب التونسي.

وأهدى الخزري الفوز والتأهل لربع النهائي للاعبين المصابين بفيروس كورونا ولم يشاركوا أمام نيجيريا.

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منتخب تونس سيلاقي بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يوم السبت 29 يناير الجاري.