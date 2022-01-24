أمم إفريقيا - السليتي: يبدو أن البعض ينسى من تكون تونس

الإثنين، 24 يناير 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

احتفال تونس بالفوز على نيجيريا

تعجب نعيم السليتي مهاجم منتخب تونس من توقع معظم المتابعين لإقصاء نسور قرطاج على يد نيجيريا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، قبل أن ينجح التوانسة في العبور.

وانتصر المنتخب التونسي على نظيره النيجيري بهدف يوسف المساكني وعبر إلى ربع النهائي، رغم غياب عديد اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال السليتي في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية: "كنا نشعر بأننا سنمر إلى الدور القادم".

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وأضاف "كل شيء كان ضدنا، لكننا كنا متأكدين من الفوز والتأهل لربع النهائي".

وأكمل "أثبتنا أمام نيجيريا أننا أقوى من كل الظروف، نحن تونس، لكن يبدو أن البعض ينسى ذلك".

وسيلتقي منتخب تونس في ربع النهائي مع بوركينا فاسو يوم السبت 29 يناير المقبل.

تونس نيجيريا نعيم السليتي
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