تأجيل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية.

وأشار كاف في بيانه إلى أن المباراة، التي كان مقرر لها أن تقام أحد يومي 11 أو 12 فبراير، قد تم تأجيلها ليوم 5 مارس المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من المريخ والهلال السودانيان، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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وبعد تأجيل مباراة المريخ، ستكون المباراة الأولى للأهلي في دور المجموعات أمام الهلال يوم 18 مارس على ملعب الأخير.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في كأس الرابطة المصرية يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسيتجه الأهلي عقب نهاية دور المجموعات من كأس الرابطة للإمارات لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
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