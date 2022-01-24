هندرسون: محمد صلاح لن يكون سعيدا لأنه ليس هنا ليسدد ركلات الجزاء

الإثنين، 24 يناير 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بورتو

مازح جوردن هندرسون قائد ليفربول زميله محمد صلاح نجم الفريق بأنه لن يشعر بالسعادة حين يرى الفريق يحصل على ركلات جزاء ويسددها غيره.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح الذي يتواجد مع منتخب مصر في منافسات كأس أمم إفريقيا هو المسدد الأول لركلات الجزاء في ليفربول منذ فترة طويلة، ومع غيابه تولى البرازيلي فابينيو التسديد، ولم يهدر أي ركلة، أخرها ضد كريستال بالاس يوم الأحد.

وقال هندرسون مازحا في تصريحات لموقع ناديه: "لن يكون صلاح سعيدا لأنه ليس هنا ليسدد ركلة الجزاء".

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وأضاف "لقد سدد فابينيو بضع ركلات جزاء بنجاح وسجل بعض الأهداف مؤخرا".

وواصل "كان من الجيد أن يسجل فابينيو هدفا ليضمن الفوز على كريستال بالاس في النهاية".

وانتصر الريدز على كريستال بالاس 3-1 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ولعب ليفربول حتى الآن 5 مباريات بدون صلاح.

إذ واجه أرسنال مرتين في كأس رابطة المحترفين، ولعب ضد شورسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأمام برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح فابينيو جوردن هندرسون ليفربول
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