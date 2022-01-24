أليجري: أنا سعيد بموقف يوفنتوس الحالي بعد البداية الصعبة للموسم

يشعر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالسعادة بسبب موقف الفريق حاليا في الدوري الإيطالي بعد البداية المحبطة للموسم والتي تقهقهر فيها للنصف الثاني من الجدول.

وتعادل يوفنتوس مع ميلان دون أهداف في قمة منافسات الجولة 23 بالدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة جيدة. لعبنا العديد من المباريات وكان من المهم إنهاء شهر يناير بأفضل طريقة ممكنة والبقاء بالقرب من القمة".

وأضاف "يجب أن نركز بشكل أكبر وأن نكون أكثر هدوءا في آخر 25 أو 30 مترا".

وتابع "مباراة ميلان كانت متوازنة. واجهنا فريقًا جيدا ومن المهم بالنسبة لنا الحفاظ على موقعنا في المقدمة".

النتيجة تركت ميلان في المركز الثالث بـ49 نقطة، بينما استمر يوفنتوس في المركز الخامس بـ42 نقطة.

وأكمل "أشعر بالرضا، لأن اللاعبين يلعبون كفريق ويفهمون بشكل أفضل كيفية التعامل مع الكرة في اللحظات المهمة من المباراة".

وشدد أليجري "لقد زادت ثقتنا بأنفسنا، لأن النتائج تساعدنا ولم نستقبل أي هدف في 8 مباريات من أصل 12 مباراة".

واستمر "يجب ألا نفقد روح الفريق لأننا نهدف إلى إنهاء المسابقة في ضمن أحد المراكز الأربعة الأولى".

وأتم "لنأخذ الأمر خطوة بخطوة، وبالنظر إلى الصعوبات التي بدأنا بها الموسم، فأنا سعيد بموقفنا الحالي".

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