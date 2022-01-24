برينتفورد يجدد عقد مدربه ومساعده حتى 2025

أعلن برينتفورد رسميا عن تجديد عقد مدربه توماس فرانك والمدرب المساعد برايان رايمر حتى صيف عام 2025.

وقال برينتفورد في بيان رسمي: "نحن سعداء بإعلان أن المدير الفني توماس فرانك والمدرب المساعد برايان رايمر وقعا على عقدين جديدين حتى 2025".

وقال فرانك في تصريحاته لموقع برينتفورد الرسمي عقب التجديد: "صنعنا الكثير من تاريخ برينتفورد. أتطلع لتقديم أفضل ما أملك كل يوم لصناعة المزيد من التاريخ".

وقال كريس أجر لاعب الفريق: "توماس (فرانك) كان مذهلا منذ لحظة وصولي إلى هنا. إنه شخص إيجابي للغاية ويريد تعليمنا الكثير".

وأضاف "هو وطاقمه المعاون يعملون بجدية في كل يوم، ومن الرائع أن أكون ضمن هذا الفريق".

وقال سيرجي كانوس عن المساعد برايان رايمر: "إنه شخص مذهل. واحد من أفضل المدربين الذين تدربت معهم. لا توجد راحة، إنه يضع عقلية رائعة في برينتفورد. نحن نستمتع بالدفاع الآن".

وصعد برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر بـ23 نقطة.