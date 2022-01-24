تشامبرلين: عودة محمد صلاح ستشعل المنافسة على تسديد ركلات الجزاء

يتوقع أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول منافسة شيقة على تسديد ركلات الجزاء في صفوف فريقه حين يعود محمد صلاح من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح الذي يتواجد مع منتخب مصر في منافسات كأس أمم إفريقيا هو المسدد الأول لركلات الجزاء في ليفربول منذ فترة طويلة، ومع غيابه تولى البرازيلي فابينيو التسديد، ولم يهدر أي ركلة.

وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ناديه: "فابينيو يتمرن كثيرا على تسديد ركلات الجزاء وهو يسددها بشكل جيد".

وأضاف "أعتقد أن ميلنر كان يستعد لدخول الملعب وربما تمنى أن يدخل ليسدد ركلة الجزاء".

وتابع "فابينيو سددها بشكل رائع، كما فعلها بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أنه أصبح مسدد ركلات الجزاء الأول في فريقنا الآن".

وأكمل "سيكون من المثير للاهتمام حين يعود صلاح للفريق معرفة من سيسدد ركلات الجزاء".

ولعب ليفربول حتى الآن 5 مباريات بدون صلاح.

إذ واجه أرسنال مرتين في كأس رابطة المحترفين، ولعب ضد شورسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأمام برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.