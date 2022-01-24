مرتضى منصور: أبارك لـ مصطفى فتحي الانتقال للتعاون.. وأرفض التنمر عليه

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة لمصطفى فتحي لاعب الأبيض المنضم حديثا لصفوف التعاون السعودي.

وأعلن نادي التعاون السعودي التعاقد رسميا مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور عبر قناته بيوتيوب: "مصطفى فتحي من الغد سيكون لاعبا في نادي التعاون السعودي، وبنفس المبلغ وهو مليون دولار".

وأضاف "في البداية وقت الإعلان عن اقتراب مصطفى فتحي من التعاون السعودي قيل إننا نفرط في نجوم الزمالك، وبعد توقف الصفقة قيل إننا لا نستطيع تسويق اللاعب والاستفادة ماليا".

وأكمل "مبروك لمصطفى فتحي الانتقال للتعاون السعودي لأن هذا يفيد مستقبله".

وأتم تصريحاته "أريد أن أقول لجمهور الزمالك إن مصطفى فتحي صفحة وتم إغلاقها، وهو أسعدنا كثيرا وأرفض التنمر عليه ويجب أن نشجعه لأنه كلما يسجل هدفا مع التعاون فهو يمثل مصر والزمالك".