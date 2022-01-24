مرتضى منصور: أبارك لـ مصطفى فتحي الانتقال للتعاون.. وأرفض التنمر عليه

الإثنين، 24 يناير 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة لمصطفى فتحي لاعب الأبيض المنضم حديثا لصفوف التعاون السعودي.

وأعلن نادي التعاون السعودي التعاقد رسميا مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور عبر قناته بيوتيوب: "مصطفى فتحي من الغد سيكون لاعبا في نادي التعاون السعودي، وبنفس المبلغ وهو مليون دولار".

أخبار متعلقة
التعاون يضم مصطفى فتحي رئيس لجنة المنشطات لـ في الجول: ما حدث سوء تفاهم.. وهناك حالتين إيجابيتين في دوري كرة القدم نسر قرطاج أقوى

وأضاف "في البداية وقت الإعلان عن اقتراب مصطفى فتحي من التعاون السعودي قيل إننا نفرط في نجوم الزمالك، وبعد توقف الصفقة قيل إننا لا نستطيع تسويق اللاعب والاستفادة ماليا".

وأكمل "مبروك لمصطفى فتحي الانتقال للتعاون السعودي لأن هذا يفيد مستقبله".

وأتم تصريحاته "أريد أن أقول لجمهور الزمالك إن مصطفى فتحي صفحة وتم إغلاقها، وهو أسعدنا كثيرا وأرفض التنمر عليه ويجب أن نشجعه لأنه كلما يسجل هدفا مع التعاون فهو يمثل مصر والزمالك".

مصطفى فتحي التعاون السعودي مرتضى منصور الزمالك
نرشح لكم
والتر بواليا: تم فسخ تعاقدي مع مالاتيا سبور.. ومن الصعب العودة لـ الأهلي كاف يدعو محمود الخطيب لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا بيان من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص خطوات الإعلان عن العينات الإيجابية مدرب سموحة لـ في الجول: دواء حساسية يتسبب في إيجابية عينة عبد الرحمن عامر للمنشطات
أخر الأخبار
مرتضى منصور: أبارك لـ مصطفى فتحي الانتقال للتعاون.. وأرفض التنمر عليه 23 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - عضو الاتحاد التونسي يكشف مستجدات حالة معلول ويرفض الاتهام بالتلاعب 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
والتر بواليا: تم فسخ تعاقدي مع مالاتيا سبور.. ومن الصعب العودة لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدف دي يونج القاتل يقرب برشلونة من المربع الذهبي ساعة | الدوري الإسباني
قمة سلبية.. يوفنتوس يتعادل مع ميلان دون أهداف ساعة | الدوري الإيطالي
بمشاركة ميسي كبديل.. راموس يسجل في رباعية باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
كاف يدعو محمود الخطيب لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف