التعاون يضم مصطفى فتحي

أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد رسميا مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك.

ليرحل بذلك مصطفى فتحي عن الزمالك رسميا قبل نهاية تعاقده مع الأبيض بـ6 شهور. ويرتدي قميص التعاون السعودي للمرة الثانية خلال مسيرته الكروية.

وبدأت المفاوضات بين التعاون والزمالك قبل عدة أسابيع نظرا لرغبة النادي السعودي في ضم الجناح المصري.

قبل أن تتوقف المفاوضات قبل عدة أيام، وتعود مرة أخرى بين الطرفين وتنتهي بانتقال مصطفى فتحي إلى النادي السعودي.

مصطفى فتحي البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي نبروه ثم انضم لصفوف الناشئين في الزمالك عام 2013، وتألق مع الفريق الأول للقلعة البيضاء.

قبل أن يخرج للإعارة مع التعاون السعودي في النصف الثاني من موسم 2017/2018.

ويعود للزمالك ومنه يخرج للإعارة مع سموحة في الموسم الماضي.

ومرة أخرى يستقر ضمن صفوف الفريق الأبيض في النصف الأول من الموسم الحالي، وخلاله شارك مع الزمالك في 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.