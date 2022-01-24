والتر بواليا: تم فسخ تعاقدي مع مالاتيا سبور.. ومن الصعب العودة لـ الأهلي

الإثنين، 24 يناير 2022 - 00:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - والتر بواليا

كشف والتر بواليا مهاجم الأهلي المعار لصفوف مالاتيا سبور عن فسخ تعاقده مع النادي التركي.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بواليا عبر قناة صدى البلد: "تم فسخ تعاقدي مع نادي مالاتيا سبور التركي".

وأضاف "لدي بعض العروض في الوقت الحالي من بينها أندية في الدوري المصري ولكن لم أحسم قراري حتى الآن".

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وواصل "من الصعب العودة للأهلي خلال الموسم الجاري بسبب عدد اللاعبين الأجانب في الفريق".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بواليا يقترب من فسخ تعاقده مع النادي التركي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

يذكر أن بواليا انضم إلى الأهلي من الجونة مقابل 1.8 مليون دولار، بينما أعير في أغسطس الماضي إلى مالاتيا سبور التركي، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 2 مليون دولار.

ولعب بواليا مع الأهلي 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

الأهلي والتر بواليا
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