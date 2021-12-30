مصدر مقرب من بواليا لـ في الجول: فسخ عقده مع مالاتيا سبور.. وهذا موقفه من عرض سيمبا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 21:14

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الجيش - والتر بواليا

كشف مصدر مقرب من والتر بواليا مهاجم الأهلي المعار إلى مالاتيا سبور التركي، عن فسخ عقده مع النادي التركي.

وبرر المصدر، لـ FilGoal.com، خطوة بواليا، بعدم حصوله على أي أموال منذ 4 أشهر بجانب عدم مشاركته، وإبلاغ المدرب له بأنه خارج تفكيره في الفترة المقبلة.

وفي الوقت الحالي، أوضح المصدر أن بواليا يبحث عن عرض إعارة جديد يقدمه للأهلي.

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وأكمل المصدر "سيمبا التنزاني أبدى اهتماما بضم بواليا، ولكن اللاعب لديه أولوية اللعب في أوروبا أو في الخليج".

يذكر أن بواليا انضم إلى الأهلي من الجونة مقابل 1.8 مليون دولار، بينما أعير في أغسطس الماضي إلى مالاتيا سبور التركي، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 2 مليون دولار.

ولعب بواليا مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

والترا بواليا مالاتيا سبور الأهلي
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