أمم إفريقيا - المساكني رجل مباراة تونس ونيجيريا

حصل يوسف المساكني قائد منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيجيريا.

وسجل المساكني هدف فوز تونس على نيجيريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. (طالع التفاصيل)

ليتأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 في كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، لمواجهة بوركينا فاسو.

وخلال المباراة سدد المساكني مرة واحدة على المرمى وأسفرت هذه التسديدة عن هدف فوز تونس.

كما أكمل 3 مراوغات ناجحة أمام لاعبي نيجيريا من أصل 4 مراوغات. وصنع فرصة واحدة للتسجيل.

ولمس الكرة 45 مرة، كما أكمل 22 تمريرة من أصل 29 تمريرة بنسبة نجاح 76%.

ونجح المساكني في استخلاص الكرة 7 مرات، وفاز بالتحام واحد ضد لاعبي نيجيريا.

وقال المساكني في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله. الفريق قدم كل ما لديه على أرضية الملعب".

وأضاف "أسعدنا الشعب التونسي وبإذن الله سنكمل في طريقنا".

وعن هدفه قال المساكني: "أشرت لزميلي (محمد دراجر) حين كنت في وضع جيد فرآني وأرسل لي الكرة، رأيت الحارس غير متمركز بصورة جيدة فسددت ولم يتمكن من إيقافها وسكنت الشباك".

وتابع "لم نشك أبدا في أنفسنا أو زملائنا أو مدربنا أو شعبنا. نقدم 100% مما لدينا كي نسعد الشعب التونسي".

واختتم "لا يوجد لاعب يبخل بقطرة عرق. بإذن الله سيكون الشعب كله معنا وسنزيدهم فرحا".

وسجل المساكني هدفه في الدقيقة 47 ليمنح نسور قرطاج بطاقة العبور من دور الـ16 على حساب متصدر المجموعة الرابعة.

ويلتقي منتخب تونس مع بوركينا فاسو بعد فوز الأخير على الجابون بركلات الترجيح، وذلك في دور الثمانية في التاسع والعشرين من يناير القادم.