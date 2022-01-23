نسر قرطاج أقوى

الأحد، 23 يناير 2022 - 22:52

كتب : محمود ضياء

تونس نيجيريا

صعد المنتخب التونسي للدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نستخها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وحقق نسور قرطاج الفوز على نيجيريا بهدف دون رد سجله يوسف المساكني.

وضرب المنتخب التونسي موعدا مع منتخب بوركينا فاسو في 29 يناير الجاري.

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التشكيل

دخل المنتخب النيجيري المباراة بالقوة الضاربة اعتمادا على الثنائي إيهيانتشو وأونيي.

على الجانب الآخر، غاب أكثر من لاعب عن المنتخب التونسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا على رأسهم الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي.

وبدأ يوسف المساكني أساسيا على حساب سيف الدين خاوي.

أحداث المباراة

سيطر منتخب نيجيريا على بداية المباراة ولعب ويلفرد نديدي ضربة خلفية مزودجة جاءت بجوار القائم في الدقيقة الثانية.

وكاد المنتخب التونسي أن يتقدم في النتيجة مع الدقيقة 11 بعد عرضية سددها منتصر الطالبي وأنقذها نديدي من على خط المرمى.

وسدد موسيس سايمون في الدقيقة 13 من داخل منطقة الجزاء إصطدمت بقدم أحد مدافعي تونس ومرت في الشباك الجانبية للقائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 39، سدد حمزة رافع من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء نيجيريا مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

ولم يمهل المنتخب التونسي نيجيريا إلا 90 ثانية فقط بعد بداية الشوط الثاني ليراوغ يوسف المساكني ويسدد بقوة لم ينجح أوكوي فيالتصدي لها لتسكن الشباك.

وتدخل إيجوافين في الدقيقة 59 بدخول أليكس أيوبي وبيتر اولاينكا في مكان كيليتشي إيهيناتشو وتايوو أونيي.

5 دقائق بعد ذلك، وتدخل أيوبي بقوة على قدم يوسف المساكني ليعود الحكم لتقنية الفيديو ويطرد لاعب إيفرتون.

وكاد موسيس سايمون أن يتعادل في الدقيقة 68 بعد عرضية وصلت إلى موسيس سايمون الذي سددها بقوة وأنقذها بشير بن سعيد حارس تونس.

ورد نعيم السليتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74 تصدى لها الحارس أوكوي.

وأهدر أوازيم فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 93 بعد أن انفرد بحارس تونس وسدد بجوار القائم.

الحكم أعلن بعدها نهاية المباراة ليحقق منتخب تونس انتصاره الأول على نيجيريا في أمم إفريقيا بعد 3 خسارات وتعادلين.

تونس نيجيريا أمم إفريقيا
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