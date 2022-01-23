أمم إفريقيا - إبراهيما توريه رجل مباراة بوركينا والجابون

حصل إبراهيما توريه لاعب وسط بوركينا فاسو على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الجابون.

وفاز منتخب بوركينا فاسو على الجابون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

ليتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، لمواجهة منتخب تونس.

ولمس توريه الكرة خلال المباراة 55 مرة، ومرر 38 تمريرة منهم 30 بشكل صحيح بنسبة نجاح 79%.

كما مرر 4 تمريرات طويلة جميعها صحيح. وسدد مرة واحدة بين القائمين والعارضة.

ونجح في إبعاد الكرة بنجاح عن مناطق الخطورة أمام مرمى فريقه مرة واحدة، وقطع الكرة مرتين بنجاح.