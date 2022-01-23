الخيول أبطال الماراثون

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد مباراة ماراثونية ضد الجابون استمرت حتى ركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بفوز بوركينا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ليصبح منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين لدور الثمانية من البطولة، في انتظار الفائز من مواجهة نيجيريا ضد تونس.

أما منتخب الجابون فودع الأدوار الإقصائية لكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، ولم ينجح ولا مرة في تحقيق أي فوز فيها.

وبذلك يتفوق خيول بوركينا فاسو على فهود الجابون في المباراة الماراثونية التي امتدت حتى ركلات الترجيح.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى سريع من الطرفين وحصل بوركينا على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد عرقلة عيسى كابوري من قبل سيدني أوبيسا.

وتقدم بيرتراند تراوري لتسديد ركلة الجزاء لبوركينا فاسو لكنه سدد الكرة بقوة في العارضة، ليهدر فرصة التقدم.

لكن تراوري نجح في تعويض ركلة الجزاء التي أهدرها، وسجل هدف تقدم بوركينا في الدقيقة 28 من انفراد بالمرمى من منتصف الملعب.

ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم الحارس ويسجل أول أهداف دور الـ16 بطريقة رائعة.

وكاد الجابون أن يسجل التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة بعيدة من أوبيانج مستغلا تقدم الحارس لكنه تراجع سريعا وأنقذ الكرة على مرتين.

وسجل بوبيندزا هدفا للجابون في الدقيقة 42 لكن الحكم أشار إلى حالة تسلل ولم يحتسب الهدف.

لينتهي الشوط الأول بتقدم بوركينا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني ظهر منتخب الجابون بشكل أفضل واندفع للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة.

ومن هجمة مرتدة انفرد واتارا بمرمى الجابون وحاول مراوغة الدفاع قبل أن تخرج الكرة إلى ركنية ويهدر فرصة إضافة الهدف الثاني.

ورد الجابون بهجمة خطيرة وأهدر بوبيندزا فرصة أمام المرمى بتسديدة اصطدمت في دفاع بوركينا.

وتلقى منتخب الجابون ضربة قوية بطرد مدافعه سيدني أوبيسا بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 66.

وشكلت هجمات بوركينا فاسو المرتدة خطورة كبيرة على مرمى الجابون، وكاد تراوري أن يسجل الهدف الثاني بعدما راوغ الدفاع وسدد كرة ضعيفة أبعدها الحارس.

ومرة جديدة توغل المتألق تراوري وراوغ الدفاع ومرر إلى زميله الذي حاول مراوغة الحارس وسدد الكرة تجاه الشباك الخالية قبل أن تصطدم في القائم.

وكاد أداما جويرا أن يسجل الثاني لبوركينا وسدد كرة مباشرة لكن حارس الجابون أبعدها لركنية في الدقيقة 85.

هدف قاتل

وفي الوقت بدل الضائع وعندما كان الجميع يستعد لنهاية المباراة بفوز بوركينا كان لـ برونو مانجا مدافع الجابون رأيا آخر.

ومن ركلة ركنية قابلها مانجا بضربة رأسية قوية نجح في تسجيل هدف تعادل الجابون، ليرسل المباراة إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

وسجل أبدول تاباسوبا هدفا لبوركينا في الوقت الإضافي لكن الحكم أشار إلى التسلل ومنح اللاعب بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه للاحتفال.

وكاد زكريا سانوجو أن يسجل هدف فوز بوركينا في الدقيقة 108 بعد متابعة لكرة عرضية لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

ومرة جديدة كاد منتخب بوركينا أن يسجل هدف الفوز بتسديدجة من إسماعيل أويدروجو من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس جيان نويل تصدى للكرة ببراعة.

لينتهي الوقت الإضافي باستمرار التعادل وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح نجح منتخب بوركينا فاسو في الفوز بعدما سجل 7 ركلات مقابل 6 للجابون.

وسجل فريد أويدراوجو ركلة الترجيح الحاسمة التي قادت منتخب بوركينا فاسو لتحقيق الفوز والانتصار على الجابون، والتأهل لدور الـ8 من البطولة.