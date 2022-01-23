زياش: هدفي في توتنام يستحق العلامة الكاملة.. ولذلك لم أحتفل أمام برايتون

أبدى المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي سعادته بالتسجيل والفوز على توتنام بهدفين دون رد في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال زياش في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "حين سجلت ضد برايتون ولم أحتفل، لم نلعب بصورة جيدة ولذلك كان هناك بعض الإحباط".

وأضاف "اليوم لعبنا بشكل رائع. كان لديهم بعض المرتدات ولكنها لم تكن خطرة على الإطلاق".

وعن هدفه الرائع الذي سجله في شباك السبرز قال زياش: "أعتقد أنه يستحق 10 من 10. اعتقدت أني سددت أقوى من اللازم ولكن في النهاية رأيت الكرة في الشباك".

وفي تصريحات تالية لبي بي سي قال المغربي: "أردت الكرة في أعلى الزاوية لذلك كان السؤال ما إذا كانت ستمر. شعور المباراة بصورة عامة مذهل لنا".

وتابع "استمتعت بها كثيرا حيث كانت مباراة جيدة وخلقنا الكثير من الفرص ولعبنا كرة قدم جيدة".

وسجل زياش الهدف الأول في الدقيقة 48، فيما أضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55 ليمنح البلوز فوزه الرابع على الغريم اللندني هذا الموسم.