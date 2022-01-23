توخيل: فوجئت بإلغاء هدف هاري كين

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي سعادته بالفوز على الغريم اللندني توتنام هوتسبر بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا نعمل بكل جهدنا وكانت مباراة صعبة. الجهد الذي بذله الفريق كان رائعا وكان هذا الفوز مستحقا".

وأضاف "من الصعب خلق الفرق أمام توتنام ولكننا واصلنا العمل. لم يكن هناك حاجة للكثير من التغييرات، بعض التفاصيل فقط فيما يخص متى نخاطر ومتى لا نفعل".

وعن هدف هاري كين مهاجم توتنام الذي تم إلغاؤه قال توخيل: "لم أشاهده مرة أخرى. خلال المباراة اعتقد أنه هدف وفوجئت بالإلغاء".

أما عن هدف المغربي حكيم زياش قال المدرب الألماني: "كنت خلف هذه اللقطة مباشرة. شعرت أن الكرة مرتفعة أكثر من اللازم ولكنها سقطت في الثانية الصحيحة. كان هدفا رائعا".

وتابع "ربما كانت أفضل مباريات زياش. لعب بصورة رائعة عموما، وخاطر في الوقت الصحيح وحافظ على الأمان في الوقت الصحيح أيضا".

وأخيرا عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قال توخيل: "مسؤوليتنا هي إثبات أنفسنا في كل يوم والآن لدينا عطلة ومن المهم أن نجيد استغلالها".

وسجل حكيم زياش الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 48، فيما أضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55.