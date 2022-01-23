توخيل: فوجئت بإلغاء هدف هاري كين

الأحد، 23 يناير 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي سعادته بالفوز على الغريم اللندني توتنام هوتسبر بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا نعمل بكل جهدنا وكانت مباراة صعبة. الجهد الذي بذله الفريق كان رائعا وكان هذا الفوز مستحقا".

وأضاف "من الصعب خلق الفرق أمام توتنام ولكننا واصلنا العمل. لم يكن هناك حاجة للكثير من التغييرات، بعض التفاصيل فقط فيما يخص متى نخاطر ومتى لا نفعل".

أخبار متعلقة
كونتي عن هدف كين الملغي: يذهلني قرار كهذا في إنجلترا ضربة حكيم زياش وهدف قياسي.. تشيلسي يسقط توتنام للمرة الرابعة في موسم واحد كلوب عن غياب محمد صلاح وماني: يناير فترة صعبة لنا تاريخيا فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم

وعن هدف هاري كين مهاجم توتنام الذي تم إلغاؤه قال توخيل: "لم أشاهده مرة أخرى. خلال المباراة اعتقد أنه هدف وفوجئت بالإلغاء".

أما عن هدف المغربي حكيم زياش قال المدرب الألماني: "كنت خلف هذه اللقطة مباشرة. شعرت أن الكرة مرتفعة أكثر من اللازم ولكنها سقطت في الثانية الصحيحة. كان هدفا رائعا".

وتابع "ربما كانت أفضل مباريات زياش. لعب بصورة رائعة عموما، وخاطر في الوقت الصحيح وحافظ على الأمان في الوقت الصحيح أيضا".

وأخيرا عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قال توخيل: "مسؤوليتنا هي إثبات أنفسنا في كل يوم والآن لدينا عطلة ومن المهم أن نجيد استغلالها".

وسجل حكيم زياش الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 48، فيما أضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

تشيلسي توخيل توتنام كونتي هاري كين الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
زياش: هدفي في توتنام يستحق 10 من 10.. ولذلك لم أحتفل أمام برايتون كونتي عن هدف كين الملغي: يذهلني قرار كهذا في إنجلترا ضربة حكيم زياش وهدف قياسي.. تشيلسي يسقط توتنام للمرة الرابعة في موسم واحد تشكيل أمم إفريقيا - معلول والمثلوثي يغيبان عن تونس.. ونيجيريا بالقوة الضاربة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - إبراهيما توريه رجل مباراة بوركينا والجابون 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زياش: هدفي في توتنام يستحق 10 من 10.. ولذلك لم أحتفل أمام برايتون 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نسر قرطاج أقوى 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
توخيل: فوجئت بإلغاء هدف هاري كين 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي عن هدف كين الملغي: يذهلني قرار كهذا في إنجلترا 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة المنشطات يوضح لـ في الجول تصريحاته بخصوص عدد الحالات الإيجابية في الدوري 30 دقيقة | الدوري المصري
التعاون يضم مصطفى فتحي 32 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع