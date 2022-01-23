كونتي عن هدف كين الملغي: يذهلني قرار كهذا في إنجلترا

الأحد، 23 يناير 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أبدى أنطونيو كونتي مدرب توتنام اعتقاده أن الفارق بين فريقه وبين تشيلسي لا يزال كبيرا، وذلك بعد خسارته أمام البلوز بهدفين دون رد.

وقال كونتي في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "لا أحب أن أخسر. الهزيمة دائما صعبة بالنسبة لي، ولكني أعتقد أن 9 مباريات بلا هزيمة كانت فترة مهمة".

وأضاف "في هذه اللحظة، الفارق بيننا وبين الفرق الأخرى مثل تشيلسي كبير. أنا فخور بالجهد. حاولنا فعل كل شيء ولكن أحيانا لا يكفي ذلك خصوصا مثل فريق كهذا".

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وعن هدف هاري كين الذي تم إلغاؤه قال كونتي: "من الصعب أن أعلق على هذه الأمور ولا أريد الحديث عن قرارات الحكم، ولكن إلغاء هذا الهدف في إنجلترا كان مذهلا بالنسبة لي".

أما عن الانتقالات المستقبلية سواء في يناير أو الصيف القادم قال المدرب الإيطالي: "هذا ليس الوقت الأنسب للحديث. النادي يعرف جيدا ما يدور في ذهني. سوق انتقالات واحد لن يغلق الفجوة التي أصبحت كبيرة في الأعوام الأخيرة، وبالتالي ليس من السهل إيجاد الحل في وقت قصير".

وتابع "يجب أن نبيع أو نعير بعض اللاعبين وهذا صعب، ثم يجب أن نجد اللاعبين الأنسب بالنسبة لنا، وهذا ليس سهلا أيضا".

وأخيرا عن ديلي ألي قال كونتي: "لا أريد التعليق على لاعب واحد. النادي سيتخذ القرارات الأفضل، وهناك مدير رياضي ورئيس للنادي أيضا وهما من يتخذان القرار الأخير".

وخسر توتنام بهدفي حكيم زياش وتياجو سيلفا، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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