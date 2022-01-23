ضربة حكيم زياش وهدف قياسي.. تشيلسي يسقط توتنام للمرة الرابعة في موسم واحد

الأحد، 23 يناير 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

هدف حكيم زياش مع تشيلسي أمام توتنام

تغلب تشيلسي على ضيفه توتنام هوتسبر بهدفين دون رد في دربي لندن الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي كل من حكيم زياش في الدقيقة 47 وتياجو سيلفا في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة من 24 مباراة، حيث لعب مباراة مقدمة لتعويض غيابه من أجل خوض كأس العالم للأندية، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني الذي لعب مباراتين أقل، و10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

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أما توتنام، فقد تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

شوط خافت

مباراة سادها التحفظ في بادئ الأمر وقلت فرصها ذات الخطورة في الشوط الأول، رغم سرعة التهديد الأزرق بتسديدة كالوم هودسون أودوي بالرأس في الدقيقة 4، إلا أنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 40 سجل هاري كين هدفا لصالح توتنام، ولكن ألغاه الحكم بداعي وجود مخالفة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حكيم

مع بداية الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 48 تلقى المغربي حكيم زياش تمريرة من هودسون أودوي وسددها بطريقة رائعة في أعلى الزاوية اليسرى لشباك هوجو لوريس معلنا أول الأهداف.

بذلك يسجل حكيم زياش في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى في مسيرته، كما اجتاز حصيلته في الموسم الماضي، مسجلا الهدف الثالث هذا الموسم مقارنة بهدفين في الموسم الماضي.

وكالعادة، كان هذا ثالث هدف من أصل 5 في الدوري الإنجليزي يسجله زياش من خارج منطقة الجزاء.

وكاد المغربي أن يسجل الهدف الثاني سريعا، ولكن نجح لوريس هذه المرة في التصدي بعد دقيقة واحدة من الهدف.

سيلفا القياسي

في الدقيقة 55 أرسل ميسون ماونت ركلة حرة مباشرة على رأس البرازيلي تياجو سيلفا الذي أفلت من الرقابة وأسكن الكرة في شباك لوريس برأسية متقنة.

الهدف جعل لوريس أكبر مسجل في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 37 عاما و123 يوما.

وسجل سيلفا هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي عموما، جميعهم من رأسيات بطبيعة الحال.

سيلفا أيضا هو أكبر لاعب يسجل في البريميرليج منذ فبراير 2013، حين سجل رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد في شباك كوينز بارك رينجرز بعمر 39 عاما.

وأخيرا، بات تياجو سيلفا أول مدافع بقميص تشيلسي يسجل في شباك توتنام داخل الديار وخارجها في نفس الموسم للدوري الإنجليزي.

تحركات عاجلة

بعد الهدف مباشرة أشرك أنطونيو كونتي أوليفر سكيب ولوكاس مورا بدلا من جافيت تانجانجا ورايان سيسينيون بحثا عن المزيد من الاندفاع للتعويض.

وفي الدقيقة 73 أجرى توماس توخيل مدرب تشيلسي تبديله الأول بنزول نجولو كانتي بدلا من جورجينيو.

كاد هاري كين أن يقلص الفارق في الدقيقة 86 برأسية أبعدها الحارس كيبا أريزابالاجا إلى ركنية، فيما أجرى توخيل تبديله الثاني بنزول ماركوس ألونسو بدلا من هودسون أودوي.

أخيرا اختتم كونتي تبديلاته في الدقيقة 89 بنزول برايان خيل بدلا من هاري وينكس، واختتم توخيل تبديلاته بنزول ساؤول نيجيز بدلا من زياش.

تشيلسي يحكم

بذلك يحقق البلوز الفوز الرابع هذا الموسم على حساب توتنام من أصل 4 مواجهات، بواقع 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز و2 في نصف نهائي كأس الرابطة.

أيضا كان هذا ثالث فوز يحققه توماس توخيل مدرب تشيلسي على أنطونيو كونتي مدرب توتنام في غضون شهر واحد، حيث لم يسبق لهما اللقاء من قبل.

وأخيرا خرج تشيلسي من كبوته الأخيرة في الدوري، حيث حقق فوزه الأول منذ 26 ديسمبر الماضي، بعد 3 تعادلات وهزيمة.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة من 24 مباراة، حيث لعب مباراة مقدمة لتعويض غيابه من أجل خوض كأس العالم للأندية، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني الذي لعب مباراتين أقل، و10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

أما توتنام، فقد تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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