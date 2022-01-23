أرتيتا: هذه طريقة لعب بيرنلي ويجب أن نحترمها

الأحد، 23 يناير 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إحباطه من التعادل أمام بيرنلي، رافضا التحجج بطريقة لعب الخصم عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لبي بي سي بعد المباراة: "بدأنا بصورة بطيئة للغاية ولم نملك النسق اللازم أو النية التي أردناها للهجوم".

وأضاف "بدأنا اللعب بصورة أفضل وبدأت التهديدات لذلك كان الشوط الثاني مختلفا تماما".

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وأوضح "حاولنا بكل الطرق ولكننا افتقرنا للجودة في الثلث الأخير، وفي النهاية كنا بحاجة لبعض الإبداع للفوز بالمباريات، وهذا ما لم نملكه".

وتابع أرتيتا "هذا ما يفعله بيرنلي، حيث أرادنا أن نلعب مباراة بطيئة وهذا يأخذ الكثير من الوقت. إنها طريقة لعب الخصم ويجب أن نحترمها".

وأخيرا عن خطط أرسنال في انتقالات يناير قال المدرب: "الأشياء معقدة في السوق".

في الإطار ذاته قال أرون رامسديل حارس مرمى الجانرز: "يجب أن نمنح بيرنلي حقه. نعرف نوع لعبهم وهو محبط لنا لأننا نضع الكرات في الصندوق، وهذا يعتبر كاللحم والشراب بالنسبة لبيرنلي".

وأضاف "لم نخلق الفرص بالجودة التي نحتاج إليها. لا أريد خلق أي أعذار، إنه وقت نعيد فيه ترتيب أوراقنا".

ويحتل أرسنال المركز السادس بـ36 نقطة من 21 مباراة، حيث يملك مباراتين مؤجلتين.

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