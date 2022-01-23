فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول سعادته بالتسجيل أمام كريستال بالاس في فوز فريقه 3-1 ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة. في الشوط الثاني لم نفز بالصراعات الصحيحة. منحناهم شعورا جيدا قرب نهاية الشوط الأول. في النهاية حصلنا على النقاط الثلاث خارج الأرض في مباراة كنا نعرف صعوبتها".

وعن الهدف الذي سجله قال المدافع الهولندي: "كانت ركنية جيدة للغاية من أندرو روبرتسون. تدربنا كثيرا عليها لذلك كان من المهم أن نسجل منها مجددا. أنا سعيد بالفوز لأنه كان صعبا".

أما عن حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري أضاف فان دايك "لا يمكننا إنكار وجود الأمر في عقولنا ولكن كما قلنا نحن نأخذ كل مباراة بصورة منفردة. يبدو هذا مملا ولكنها الحقيقة".

وأوضح "نحن لا ننظر إليهم (مانشستر سيتي المتصدر) لأنه لا جدوى من ذلك. هناك الكثير من المباريات لنلعبها، يجب أن نركز على أنفسنا".

واختتم "كان الفوز على كريستال بالاس مهما وأتمنى أن نبني عليه بعد التوقف الدولي".

وفي الإطار ذاته قال أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط الريدز: "من الجيد أن نبني على مستوانا الجيد حاليا. كان من الرائع أن أملأ الفراغ في الهجوم اليوم وأن أتمكن من تقديم شيء خلال ذلك في الناحية الدفاعية أيضا".

وأضاف "بعد 35 دقيقة سقطت معاييرنا بعض الشيء. أليسون بيكر (حارس المرمى) أنقذنا عدة مرات في الماضي واليوم حظي بلحظات مشابهة. لا يوجد أي شخص آخر نريده سواه".

واختتم "لم نلعب بنفس الجودة حين تقدمنا 2-0 وأحيانا يجب أن نمر بهذه الفترات ونجاري العاصفة".

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة، مقلصا الفارق مع مانشستر سيتي وله مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.