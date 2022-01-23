جزر القمر: أحد اللاعبين سيكون الحارس أمام الكاميرون.. والقائد: سنواصل صناعة التاريخ

الأحد، 23 يناير 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

ألفردو بن محمد يحتفل بأول أهداف جزر القُمر في أمم إفريقيا أمام غانا

أوضح دانيال بادوفاني مدرب حراس مرمى جزر القمر أنهم يقومون بتدريب أحد اللاعبين ليكون حارس المرمى أمام الكاميرون.

ويلتقي منتخب جزر القمر مع الكاميرون غدا الإثنين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.

وأعلن منتخب جزر القمر عن ظهور 12 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

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وقال مدرب حراس مرمى منتخب جزر القمر: "نقوم بعمل الفحوصات بشكل دوري لمعرفة حالة اللاعبين".

وأضاف "نقوم بتدريب أحد اللاعبين للتواجد في مركز حارس المرمى غدا أمام الكاميرون".

ولا تضم قائمة جزر القمر إلا 3 حراس مرمى، رغم ضم منتخبات أخرى لـ 4 حراس مستغلين زيادة عدد أفراد القائمة إلى 28.

ووفقًا لقواعد البطولة، فعدم وجود أي حارس مرمى من المفترض ألا يمنع ظهور جزر القمر في مباراتها أمام الكاميرون، إذ يتوجب عليهم المشاركة بشكل طبيعي لو امتلكوا 11 لاعبًا متاحًا بغض النظر عن مراكزهم.

ومن جانبه، قال نديم عبدول قائد جزر القمر: "إنه من حظنا أن نصل لهذه المرحلة من المنافسة ومواجهة منتخب بحجم الكاميرون".

وأضاف "رغم غياب عديد اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فإننا سنقدم كل ما لدينا لنواصل صناعة التاريخ".

وشارك منتخب جزر القمر في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

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في تلك الحالة، سيضطر أحد لاعبي الملعب المشاركة في مركز حراسة المرمى لتغطية غياب زملائه.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على غانا وهزيمتين أمام المغرب والجابون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في نستخها الـ33 بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

جزر القمر الكاميرون أمم إفريقيا
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