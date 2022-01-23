أرسنال يفشل في فك شفرة بيرنلي.. وويلبك ينقذ برايتون أمام ليستر

تعادل أرسنال مع ضيفه بيرنلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة خطورة كبيرة من جانب الجانرز ولكن دون تسجيل، حيث بدأت أبرز هذه الفرص في الدقيقة 20 بمحاولة من مارتن أوديجارد تصدى لها نيك بوب حارس بيرنلي.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أطلق بوكايو ساكا تسديدة خطيرة ولكنها مرت بجوار القائم.

واصل التعادل السلبي إحكام سيطرته على مقاليد الأمور، بعد مرور محاولة أوديجارد فوق العارضة في الدقيقة 61، وتصدي بوب الرائع لتسديدة إميل سميث رو في الدقيقة 64.

حاول ألكساندر لاكازيت في الدقيقة 68، ولكن مرت بجوار القائم، ليجري ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال تبديلا وحيدا في الدقيقة 77 بخروج سميث رو ونزول إدي نكيتياه.

على الجانب الآخر رد شون دايش مدرب بيرنلي بتبديل وحيد أيضا، حيث شارك يوهان جودمونسون بدلا من جاي رودريجيز في الدقيقة 83.

النتيجة تركت أرسنال في المركز السادس بـ36 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير بـ12 نقطة من 18 مباراة.

على الجانب الآخر تعادل ليستر سيتي مع برايتون بهدف لكل فريق، حيث تقدم باتسون داكا لصالح ليستر في الدقيقة 46، فيما تعادل داني ويلبك في الدقيقة 82.

النتيجة تركت برايتون في المركز التاسع بـ30 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل ليستر المركز العاشر بـ26 نقطة من 20 مباراة.