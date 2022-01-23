كلوب استغل ما تبقى من أسلحته.. ليفربول يضرب بالاس بالثلاثة في غياب صلاح وماني

الأحد، 23 يناير 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول

حقق ليفربول فوزا هاما على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

سجل لـ ليفربول كلا من فيرجل فان دايك وأوكسليد تشامبرلين وفابينيو، بينما سجل أودسون إدوارد هدف كريستال بالاس الوحيد.

التشكيل

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دخل كلا الفريقين بالتشكيل المعتاد في ظل أكثر من غياب بسبب الإصابة أو المشاركة في أمم إفريقيا.

عانى ليفربول من غياب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب المشاركة في أمم إفريقيا، وتياجو ألكانتارا للإصابة.

وعلى الجانب الآخر، غاب ويلفرد زاها عن كريستال بالاس بسبب المشاركة في أمم إفريقيا.

أحداث المباراة

في غياب صلاح وماني، اعتمد يورجن كلوب على ما تبقى من أسلحته للمرة الثانية بعرضيات أرنولد وروبيرتسون.

وبالفعل، تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق فيرجل فان دايك برأسية بعد عرضية من أندرو روبيرتسون في الدقيقة الثامنة.

الهدف هو رقم 12 لـ فيرجل فان دايك مع ليفربول.

الظهير الطائر عاد ليصنع الهدف الهدف الثاني إلى أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 32.

روبيرتسون رفع رصيده لثماني تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم ليرتقي للمركز الثالث في صدارة صانعي الأهداف خلف زميليه محمد صلاح صاحب التسع تمريرات حاسمة وترينت ألكساندر أرنولد صاحب الـ10 تمريرات.

كريستال بالاس استفاق وهدد مرمى ليفربول في مناسبتين.

الأولى جاءت عن طريق مايكل أوليسي بتسديدة قوية تصدى لها أليسون في الدقيقة 40.

وتألق أليسون مجددا بالتصدي لمحاولة ماتيتا قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ كما انتهى الأول، فسدد أودوارد في الدقيقة 48 من داخل منطقة الجزاء وتألق أليسون مجددا.

رد ليفربول جاء عن طريق هندرسون الذي سدد من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ دفاع كريستال بالاس ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم في الدقيقة 53.

وقلص كريستال بالاس الفارق في الدقيقة 55 بعد تمريرة من جوفري شلوب إلى ماتيتا الذي مرر لـ إدوارد ليسجل في المرمى الخالي.

كثف كريستال بالاس من محاولاته وكاد أوليسي أن يتعادل في مرة وإدوارد في الثانية ولكن أليسون تصدى للأولى وأهدر مهاجم أصحاب الأرض الثانية بجوار القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ديوجو جوتا في الدقيقة 86 أثارت جدلا كبيرا بعد العودة لتقنية الفيديو ليسجل فابينيو الهدف الثالث بثبات.

فوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 48 في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة أقل للريدز.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الـ13.

ليفربول كريستال بالاس
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