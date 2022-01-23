الدوري الإنجليزي - ألونسو على مقاعد بدلاء تشيلسي.. ومفاجآت في تشكيل توتنام

الأحد، 23 يناير 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

توتنام - تشيلسي

أعلن الثنائي توماس توخيل وأنطونيو كونتي تشكيل تشيلسي وتوتنام لمواجهة قمة الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحتل توتنام المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وقرر توماس توخيل إبقاء ماركوس ألونسو على مقاعد البدلاء.

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في المقابل، تواجد سيرجيو ريجيلون وإيمرسون رويال ولوكاس مورا على مقاعد بدلاء توتنام.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر - مالانج سار - سيزار أزبلكويتا

خط الوسط: هودسون أودوي - جورجينو - ميسون ماونت - ماتيو كوفاسيتش - حكيم زياش

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن ديفيز - دافينسون سانشيز - إيريك داير - جافيتي تانجانجا - مات دوهيرتي

خط الوسط: بيير إيميل هويبيرج - هاري وينكس

خط الهجوم: ستيفن بيرجفاين - هاري كين - ريان سيسينيون

ويسعى تشيلسي لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر وليفربول الوصيف والابتعاد عن صراع المركز الرابع، بينما يسعى توتنام مع أنطونيو كونتي مواصلة سعيه نحو اقتناص مكان في دوري أبطال أوروبا

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