آدم لالانا يتغزل في محمد صلاح

الأحد، 23 يناير 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - آدم لالانا - كارديف - ليفربول

تغزل آدم لالانا لاعب برايتون في زميله السابق في صفوف ليفربول محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتزامل الثنائي منذ انضمام صلاح للريدز في صيف 2017، قبل أن ينتقل لالانا إلى برايتون مطلع الموسم الماضي.

وقال لالانا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "صلاح ليس فقط لاعب من الطراز العالمي، بل هو إنسان على أعلى مستوى من الرقي".

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وأضاف "لقد كنت محظوظا بما يكفي للعب معه لمدة ثلاث سنوات. إنه متواضع جدا ويدرك الفارق بين الثقة في النفس والغرور".

وتابع "مستواه على مدى السنوات القليلة الماضية، والأرقام التي يحققها موجودة ليراها الجميع، لذا بالطبع سيفعل ليفربول المستحيل للاحتفاظ به".

وينتهي عقد قائد منتخب مصر مع ليفربول نهاية الموسم المقبل.

وواصل "أتمنى أن تتمكن إدارة ليفربول من التوصل إلى اتفاق مع صلاح لتمديد تعاقده، والاحتفاظ به لـ3 أو 4 مواسم قادمة".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول آدم لالانا
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