مدافع سيتي: كنا نستحق أكثر من نقطة أمام ساوثامبتون

الأحد، 23 يناير 2022 - 16:20

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - ساوثامبتون × مانشستر سيتي

يرى إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي أن فريقه استحق تحقيق أكثر من نقطة في مباراته أمام ساوثامبتون.

وتعادل سيتي 1-1 مع مضيفه ساوثامبتون بعد سلسلة طويلة من الانتصارات المتتالية بلغت 12 فوزا.

وقال لابورت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقا أمام ساوثامبتون وربما كنا نستحق المزيد".

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وأضاف "إذا لم تسجل أكثر من هدف واحد، فسيكون تحقيق أكثر من نقطة صعبا للغاية".

سجل الإسباني برأسه في الشوط الثاني هدف التعادل للفريق السماوي بعدما تقدم كايل ووكر بيترز لأصحاب الأرض في وقت مبكر.

وتابع "لقد عانينا قليلا في البداية. ولكن في النهاية نجحنا في إدارة المباراة بشكل جيد وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأكمل "علينا أن نحافظ على تركيزنا ونستمر في تحقيق الانتصارات مثلما فعلنا في الأسابيع القليلة الماضية".

وأتم "لقد قمنا بعمل رائع، والآن نركز على مباراة الجولة التالية أمام برينتفورد".

سيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي يلعب في هذه الأثناء أمام كريستال بالاس، كما يملك مباراة مؤجلة.

مانشستر سيتي ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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