مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟

شدد بوبيستا مدرب كاب فيردي على قدرة فريقه على الفوز أمام السنغال يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال بوبيستا في مؤتمر صحفي:"اللقاء صعب للغاية، لكن الفوز ليس مستحيلا".

وواصل "السنغال منتخب قوي، لكننا نستعد بقوة وسنواجهها دون أي مركبات".

وأتم "الفوز على السنغال ممكن، هزمتها وأنا لاعب، سنلعب على الانتصار".

وستنطلق المباراة الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء.

والفائز بها سيواجه مالي أو غينيا الاستوائية.

وتسعى كاب فيردي للتأهل للدور ربع النهائي الذي بلغته مرة وحيدة كانت في 2013.