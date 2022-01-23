نيوكاسل يطير إلى السعودية ومواجهة مع فريق حجازي

الأحد، 23 يناير 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

جماهير نيوكاسل

في خطوة أولى منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد سيتواجد الفريق في المملكة السعودية هذا الأسبوع.

وأعلن نيوكاسل عبر موقعه أن الفريق سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في معسكر تدريبي لمدة أسبوع.

سيلعب نيوكاسل مباراة ودية أمام متصدر الدوري نادي اتحاد جدة الذي يضم أحمد حجازي.

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المباراة ستقام بدون حضور جماهيري يوم الجمعة المقبل.

سيعود الفريق إلى إنجلترا يوم السبت بعد انتهاء المعسكر.

ويستعد الفريق الإنجليزي لملاقاة إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم 8 فبراير المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

في أكتوبر الماضي استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي العريق بعد مفاوضات طويلة مع ملاك النادي ورابطة الدوري الإنجليزي.

اتحاد جدة نيوكاسل يونايتد
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