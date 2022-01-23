تشكيل أرسنال - لاكازيت وأوديجارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الأساسي أمام بيرنلي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويقود ألكسندر لاكازيت ومارتن أوديجارد هجوم الجانرز أمام بيرنلي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - روب هولدينج - بن وايت

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة بينما يتذيل بيرنلي الترتيب بـ 11 نقطة من 17 مباراة.

وأوقف مانشستر سيتي انتصارات أرسنال المتتالية في الدوري بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان ارسنال قد فاز بأربعة مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل الخسارة من مانشستر سيتي.