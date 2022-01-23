عامر حسين يوضح سبب تأخير إعلان جدول الدوري المصري

الأحد، 23 يناير 2022 - 00:40

كتب : FilGoal

عامر حسين

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة ما يعطل إعلان جدول مباريات الدوري المصري.

وأقيمت 8 جولات فقط من الدوري المصري، ولم يُعلن بعد عن جدول المباريات المتبقية من المسابقة.

وقال عامر حسين عبر قناة صدى البلد: "ما يعطل إعلان جدول الدوري هو موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 12 فبراير المقبل في الجولة الأولى أمام المريخ".

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وأوضح "لا أعلم هل سيتم ترحيل مباراة الأهلي من كاف لمدة 3-4 أيام لأنه هناك 3 مباريات في شهر فبراير بدور المجموعات، أم هل سيتم تأجيلها لشهر آخر وكل تلك احتمالات لم تحدد الموقف النهائي للمباراة، ولذلك تلك المباراة تسبب لي أزمة وباقي الأجندة مُحددة من البداية".

ومن المفترض أن يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من دوري الأبطال يومي 11 أو 12 فبراير أمام المريخ السوداني، وهو ما يتعارض مع كأس العالم للأندية بين 5 فبراير وحتى 12 فبراير المقبل.

وعن لقاء مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قال: "منتخب مصر سيخوض مباراتي السنغال أحد يومي 24 مارس ذهابا و29 مارس إيابا".

وأردف "في شهر 6 بين 1-14 يونيو في التوقف الدولي سنخوض مباريات نصف النهائي والنهائي لـ كأس الرابطة".

وأضاف "تقرر حرمان جمهور الأهلي والإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية دور المجموعات في ظل الهتافات المسيئة في مباراة الفريقين بكأس الرابطة".

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثانية من كأس الرابطة وأسفرت عن إيقاف عدد من مشجعي الإسماعيلي والأهلي حتى نهاية البطولة. (طالع التفاصيل)

وعن النسخة الماضية لـ كأس مصر أوضح قائلا: "وضعنا تصورا لكل التوقيتات المتاحة، النسخة الحالية من الكأس متوقفة عند دور الـ 32 وسأعرض كل شيء على مجلس إدارة الاتحاد".

وأتم "القرار ليس قراري أقدم التصور والأجندة وفي النهاية مجلس الإدارة هو من يتخذ القرار المناسب".

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