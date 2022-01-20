عقوبات كأس الرابطة.. إيقافات لمشجعي الإسماعيلي والأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثانية من كأس الرابطة وأسفرت عن إيقاف عدد من مشجعي الإسماعيلي والأهلي حتى نهاية البطولة.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية.

وجاءت عقوبات الجولة الثانية كالآتي:

- إيقاف عدد 112 مشجع من الإسماعيلي و47 من الأهلي من دخول المباريات حتى نهاية كأس الرابطة لما بدر منهم

- إيقاف سيف تقا لاعب سيراميكا كليوباترا ثلاثة مباريات وغرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه بسبب الطرد لضرب الخصم بدون كرة

- إيقاف إيهاب سمير لاعب غزل المحلة مباراتين وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بسبب الطرد للعب العنيف

- إيقاف سعيد محمد مصطفى لاعب مصر للمقاصة مباراة واحدة للطرد لسابق إنذاره.

وافتتحت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم الخميس وحتى السبت.