عقوبات كأس الرابطة.. إيقافات لمشجعي الإسماعيلي والأهلي

الخميس، 20 يناير 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

جمهور الإسماعيلي يحتفل بهدف كارميلو ضد الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثانية من كأس الرابطة وأسفرت عن إيقاف عدد من مشجعي الإسماعيلي والأهلي حتى نهاية البطولة.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية.

وجاءت عقوبات الجولة الثانية كالآتي:

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وافتتحت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم الخميس وحتى السبت.

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