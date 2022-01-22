خليلوزيتش يتحدث عن مواجهة الكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس العالم 2022

يرى وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب أن الحظوظ متساوية ضد الكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس العالم 2022.

وأجريت اليوم السبت قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال وشهدت مواجهة المغرب والكونغو الديموقراطية. (طالع التفاصيل)

ويستعد حاليا منتخب المغرب لمواجهة مالاوي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وصرّح كيروش في تصريحات نقلها موقع "هيسبورت" المغربي: "منتخب الكونغو الديمقراطية فريق جيد، المباراة ستجري بحظوظ متساوية بين الطرفين".

وأضاف "حاليا أركز على مباراة ثمن نهائي أمم إفريقيا أمام مالاوي".

وأردف "سيكون لدينا الوقت الكافي للحديث عن مباراة الدور الفاصل والاستعداد لها بعد نهاية المغامرة القارية".

وستقام مباريات المرحلة الأخيرة بين 23 و29 مارس المقبل.

وكان منتخب المغرب قد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالفوز على غانا وجزر القمر والتعادل مع الجابون.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر -المدير الفني السابق لمنتخب مصر- هو المدير الفني الحالي لمنتخب الكونغو الديموقراطية.