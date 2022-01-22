طريق المونديال - مواجهات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا.. موعد المباريات

السبت، 22 يناير 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

أقيمت اليوم قرعة الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الكاميرون على هامش إقامة كأس أمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في نسختها الـ33 بمشاركة 24 منتخبا.

وصعدت 10 منتخبات إلى الدور الفاصل بعد أن تصدرت المجموعات في المرحلة الثانية من التصفيات.

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وتم تقسيم المنتخبات حسب ترتيب التصنيف الشهري في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتواجدت 5 منتخبات في التصنيف الأول وهم السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

وجاءت 5 منتخبات في التصنيف الثاني وهم مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات بين

السنغال - مصر

الجزائر - الكاميرون

المغرب - الكونغو الديموقراطية

تونس - مالي

نيجيريا - غانا

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أصحاب التصنيف الثاني قبل أن تقام مباراة الإياب في ملعب أصحاب التصنيف الأول.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس 2022.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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