جوارديولا رغم التعادل: الأداء كان ممتازا.. أفضل من مباراة أرسنال

رغم التعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق، أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بأداء فريقه، في مباراة الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أحتاج لنتيجة جيدة لمعرفة أن سباق الدوري لم ينتهِ بعد، حتى إذا فزنا بمباراة اليوم".

وأضاف "لا يوجد بطل في يناير. هناك الكثير من المباريات الصعبة مثل اليوم. لعبنا مباراة جيدة ودافعنا عن شعارنا وجماهيرنا بأفضل طريقة ممكنة، واللقب سيكون دائما نتيجة لما نفعله".

وبسؤاله عما دار بشكل خاطئ أمام ساوثامبتون قال جوارديولا: "الأداء كان جيدا اليوم. لعبنا بشكل جيد للغاية، ربما لمدة 10 أو 15 دقائق لم نملك الشراسة الكافية، ولكن آخر 20 دقيقة كانت رائعة في الشوط الأول، والشوط الثاني كان ممتازا".

وأوضح بيب "لعبنا بصورة رائعة أمام فريق كبير. من الصعب دائما اللعب أمام ساوثامبتون لأنه يملك الخبرة في عدة أشياء. للأسف تلقينا الهدف الأول مبكرا، ولكني أعتقد أننا قدمنا واحد من أفضل عروضنا ضدهم".

وتابع "كان الخصم منظما بصورة مذهلة. النتيجة لم تكن جيدة ولكن على صعيد الأداء والطريقة التي لعبنا بها، كان ذلك ممتازا. لعبنا أفضل من مباراة أرسنال التي فزنا بها، واليوم تعادلنا".

واختتم "أحيانا تستحق الفوز ولا تحققه، ولكن طريقة لعبنا كانت ممتازة".

ووصل جوارديولا إلى النقطة رقم 500 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز بهذا التعادل.