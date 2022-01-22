أمم إفريقيا - العيدوني: لدينا عدد كافٍ من اللاعبين للعب مباراة جيدة أمام نيجيريا

السبت، 22 يناير 2022 - 23:06

كتب : FilGoal

عيسى العيدوني تونس أمم إفريقيا

يعتقد عيسى العيدوني لاعب منتخب تونس أن الفريق لديه عدد كافٍ لمواجهة نيجيريا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة النسور الخضر غدا الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال عيسى العيدوني في المؤتمر الصحفي: "لدينا عدد من حالات المصابة بفيروس كورونا".

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وأضاف "لكننا نتدرب بجدية لأننا كنا ندرك أن هذا يمكن أن يحدث".

وأتم "الفريق كبير بما يكفي ولدينا عدد كافٍ من اللاعبين للعب مباراة جيدة ونأمل أن نتأهل غدا".

وكان منتخب تونس قد أعلن منذ قليل عشية المباراة تعافي الثنائي عصام الجبالي وديلان برون مع إصابة علي الطالبي. (طالع التفاصيل)

وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0.

وأصيب منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا أمس الجمعة.

ويمتلك منتخب تونس 12 لاعبا مصابا بفيروس كورونا، من بينهم وهبي الخزري وعلي معلول وحمزة المثلوثي.

احتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة من كأس الأمم برصيد 3 نقاط خلف مالي وجامبيا.

عيسى العيدوني تونس نيجيريا كأس الأمم الإفريقية 2021
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