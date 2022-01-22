تعافي ثنائي منتخب تونس من كورونا.. وإصابة جديدة

أعلن الاتحاد التونسي تعافي الثنائي ديلان برون وعصام الجبالي من فيروس كورونا.

وإصابة علي العابدي بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نيجيريا غدا الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0.

وأصيب منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا أمس الجمعة.

ويمتلك منتخب تونس 12 لاعبا مصابا بفيروس كورونا، من بينهم وهبي الخزري وعلي معلول وحمزة المثلوثي.

احتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة من كأس الأمم برصيد 3 نقاط خلف مالي وجامبيا.