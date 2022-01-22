أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب نيجيريا: مواجهة تونس نهائي.. وهذه طريقة تعاملنا مع كل مباراة

السبت، 22 يناير 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

أوجستين إيجوافوين مدرب نيجيريا

يرى أوجوستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مواجهة تونس في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية "بمثابة نهائي".

وحقق إيجوافوين جائزة أفضل مدرب في دور المجموعات بعدما قاد النسور الخضر لحصد العلامة الكاملة. (طالع التفاصيل)

وقال أفضل مدرب في دور المجموعات باختيار كاف: "ستكون المباراة بمثابة نهائي، وهذه هي الطريقة التي تعاملنا بها دائما مع كل مباراة ولن يكون هناك أي اختلاف هذه المرة"

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وأضاف في المؤتمر الصحفي "إذا خسرت المباراة ستعود إلى المنزل. إذا فزت ستواصل مشوارك في البطولة".

وأتم "لهذا السبب يتعين علينا التعامل مع هذه المباراة بنفس الطريقة ونفس التصميم".

وسيلتقي منتخب نيجيريا مع تونس في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية غدا الأحد.

وكان منتخب نيجيريا قد تصدر بالعلامة الكاملة في المجموعة الرابعة على حساب مصر وغينيا بيساو والسودان.

فيما احتل منتخب تونس المركز الثالث بعد الفوز على موريتانيا وخلف مالي وجامبيا في المجموعة السادسة.

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