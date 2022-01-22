عشق الدقائق الأخيرة لـ إنتر لا ينتهي.. فوز قاتل على فينيتسيا

أصبح إنتر عاشقا للدقائق الأخيرة، وعزز صدارته في الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفوز قاتل على فينيتسيا في الجولة 23 على ملعب جوسيبي مياتزا.

حقق لقب السوبر الإيطالي الأسبوع الماضي في الدقيقة 121 من الوقت الإضافي، وتعادل في دقيقة 92 أمام إمبولي يوم الخميس الماضي في كأس إيطاليا ثم فاز، واليوم ضد فينيتسيا فاز بهدف في الدقيقة 90.

إنتر في 22 مباراة سجل 3 أهداف عقب الدقيقة 90 كرابع أكثر فريق في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وأصبح إنتر أكثر فريق يحصد نقاطا عقب تأخره في النتيجة برصيد 16 نقطة الموسم الجاري.

سجل هدف فينيتسيا: توماس هنري وسجل هدفا إنتر: نيكولو باريلا وإدين دجيكو.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن ميلان الذي يواجه يوفنتوس غدا الأحد.

فيما ظل فينيتسيا قريبا من مراكز الهبوط باحتلال المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن الهبوط.

التشكيل

بدأ إنتر اللقاء بثنائية هجومية مكونة من لاوتارو مارتينيز وإدين ديجكو.

فيما تواجد توماس هنري في هجوم الضيوف، والوافد الجديد لويس ناني على مقاعد البدلاء.

💺 | SUBS 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio https://t.co/KNJId4Y4OX — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 22, 2022

وصف المباراة

سيطر إنتر على الدقائق ومن هجمة سريعة للضيوف في الدقيقة 19 استطاع توماس هنري من تسجيل هدف التقدم لفينتيسيا.

عرضية من الجهة اليمنى عن طريق إيثان إمبادو ورأسية متقنة ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس المخضرم سمير هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 23 أجرى الضيوف تغييرا اضطراريا بخروج أنطونيو فاكا بسبب الإصابة ونزول لوكا فيورديلينو.

وفي الدقيقة 36 سدد لاوتارو مارتينيز كرة من ركلة مزدوجة مرت أعلى العارضة.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، استطاع نيكولو باريلا أن يخطف التعادل.

عرضية من الجهة اليمنى من دارميان سددها إيفان بيريسيتش قوية على الطائر تصدى لها الحارس وتابعها لاعب وسط إيطاليا في الشباك.

الحكم انتظر قرابة 3 دقائق لاحتساب الهدف بداعي وجود خطأ على إدين دجيكو في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، طالب لاعبو إنتر بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع الضيوف إلا أن الحكم عقب مطالعة الفيديو رفض احتساب شيء لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني ظل إنتر مسيطرا على أحداث اللقاء، وفي الدقيقة 70 تصدى الحارس لركلة حرة مباشرة من فيديريكو ديماركو.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، انطلق البديل دينزل دومفريز من الجهة اليمنى وأرسل عرضية إلى دجيكو الذي أودع برأسية متقنة الكرة في الشباك. في الدقيقة 90.

وكاد البديل الآخر أرتورو فيدال أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع لكن المدافع وضع قدمه أمام التشيلي أثناء التسديد في اللحظة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز إنتر.