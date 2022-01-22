رانجنيك عن الفوز على وست هام في الدقيقة الأخيرة: إنه النوع المفضل لي

يرى الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن الفوز الذي حققه على وست هام يونايتد هو النوع المفضل بالنسبة له مشيرا إلى أن دعم الجماهير كان له دورا كبيرا في الانتصار.

واقتنص البديل ماركوس راشفورد هدف الفوز لمانشستر يونايتد على وست هام في الدقيقة 93 بعد كرة عرضية من البديل الآخر إدينسون كافاني.

وقال رانجنيك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "الأجواء في غرفة خلع الملابس مذهلة، لقد احتفل اللاعبون. إنهم يعرفون ماذا يعني هذا الفوز".

وأضاف "هذه هي أفضل أنواع الانتصارات، عندما لا يكون لدى الفريق الآخر الوقت للعودة. نحن سعداء للغاية بالأداء ومستوى اللياقة البدنية الذي لعبناه مع الأخذ في الاعتبار أننا لعبنا قبل ثلاثة أيام في برينتفورد".

وتابع "لم نجد دائمًا أفضل الحلول في الثلث الأخير. في الدقائق العشرين الأخيرة سددنا الكثير من التسديدات على المرمى بينما لم تكن هناك فرصة واقعية للتسجيل. كنا بحاجة إلى التحلي بالصبر قليلا ، لكن في النهاية كان الأمر يتعلق بالحصول على النقاط الثلاث".

وواصل "كان علينا أن نخاطر بشكل أكبر في الربع ساعة الأخيرة وأظهر الفريق رغبته في الفوز، كان دعم الجماهير لنا رائعا أيضا".

وأصبح ماركوس راشفورد أكثر لاعب يسجل كبديل هذا الموسم في البريميرليج برصيد 4 أهداف بالتساوي مع سميث رو.

وسجل راشفورد 4 أهداف مع مانشستر يونايتد بعد الدقيقة 90 كأكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في الوقت الضائع بالتساوي مع ساديو ماني وأيان رايت وستيفن جيرارد وبابيس سيسيه وكريستيان بينتيكي.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 38 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 32 نقطة في المركز الخامس.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ميدلسبره في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 4 فبراير المقبل.

على الجانب الآخر، يلعب وست هام يونايتد أمام كيدرمنستر في الدور الرابع من كأس الاتحاد 5 فبراير.