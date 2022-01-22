راشفورد: علينا أن نعتاد شعور الانتصار.. وضغط المباريات أثر على مستوى مانشستر يونايتد

شدد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على أن فريقه حقق الأهم من مباراة صعبة أمام وست هام مشيرا إلى أن ضغط المباريات له تأثير على المستوى.

واقتنص البديل ماركوس راشفورد هدف الفوز لمانشستر يونايتد على وست هام في الدقيقة 93 بعد كرة عرضية من البديل الآخر إدينسون كافاني.

وقال راشفورد في تصريحات لقناة بي بي سي بعد المباراة: "من الواضح أنه هدف مهم في وقت متأخر، إنه هو شعور رائع وعلينا أن نعتاد على شعور الفوز. كان بإمكاننا أن نكون أفضل قليلا على الكرة ولكننا نجحنا في الوصول لهدفنا في النهاية وهذا ما يجب أن نعمل عليه الآن".

وتابع "عندما تواجه فريقا قريبا من مستواك فإن القتال يستمر طوال المباراة، الآن نحن في المركز الرابع ولكن هناك بعض الفرق تمتلك مباريات أقل".

وأضاف "الفوز هو الشيء الأهم، عندما تفوز في مباريات متتالية فأنت تحصل على الدافع الأكبر وتلعب بثقة".

وأتم "لقد واجهنا أسبوعا صعبا، كانت هناك العديد من المباريات في أسبوع واحد، لذلك هناك حاجة إلى استراحة. سيكون هذا جيدا بالنسبة لنا".

وأصبح ماركوس راشفورد أكثر لاعب يسجل كبديل هذا الموسم في البريميرليج برصيد 4 أهداف بالتساوي مع سميث رو.

وسجل راشفورد 4 أهداف مع مانشستر يونايتد بعد الدقيقة 90 كأكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في الوقت الضائع بالتساوي مع ساديو ماني وأيان رايت وستيفن جيرارد وبابيس سيسيه وكريستيان بينتيكي.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 38 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 32 نقطة في المركز الخامس.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ميدلسبره في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 4 فبراير المقبل.

على الجانب الآخر، يلعب وست هام يونايتد أمام كيدرمنستر في الدور الرابع من كأس الاتحاد 5 فبراير.