بسيوني: شكلنا كان جيدا في الملعب أمام الزمالك.. ونستطيع الفوز بـ كأس الرابطة

السبت، 22 يناير 2022 - 20:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

عبد الحميد بسيوني

أشاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ غزل المحلة بأداء اللاعبين في الفوز على الزمالك بكأس الرابطة.

وحقق المحلة الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وقال بسيوني عقب نهاية اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة أمام نادي الزمالك، شكلنا كان جيدا في الملعب، اللاعبون نفذوا التعليمات بشكل رائع وبذلنا مجهودا كبيرا جدا في المباراة".

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وأضاف "كنا منظمين في الملعب، واستطعنا الوصول بهجمات كثيرة وتسجيل 3 أهداف".

وأكمل "كأس الرابطة بطولة مهمة جدا ومستحدثة، واللاعبون لديهم الرغبة في التعلم والعمل".

وأضاف "الأداء في تصاعد، والهدف من البطولة تجهيز كل اللاعبين استعدادا لاستئناف بطولة الدوري".

وأتم "بعد تحقيق الفوز على الزمالك أصبح لدينا رغبة وطموح في التأهل لنصف النهائي ونستطيع الفوز بالبطولة أيضا".

انتصار الفلاحين هو الأكبر في تاريخهم على الزمالك بعدما كان أكبر فوز هو 3-1 وتحقق في 3 مناسبات سابقة.

وحقق المحلة من قبل الفوز بنتيجة 3-1 في يناير 1963 وأكتوبر 1965 بالدوري المصري ويناير 1997 بكأس مصر.

فوز قاد غزل المحلة للصدارة برصيد 5 نقاط، بعد تعادلين أمام طلائع الجيش وإنبي، وبفارق الأهداف عن الفريق البترولي.

فيما تذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

وتراجع سيراميكا كليوباترا وفاركو في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي الجيش خامسا برصيد 3 نقاط.

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