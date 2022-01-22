مران منتخب مصر - فتوح يشارك في التدريبات الجماعية.. والونش يبدأ التأهيل

عقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين ضمن سلسلة اجتماعاته معهم تناول فيه برنامج الإعداد للقاء كوت ديفوار وأهمية المباراة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في السادسة في القاهرة استعدادا للقاء كوت ديفوار.

وشهدت التدريبات عودة أحمد فتوح للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة تأهيله.

وغاب أحمد فتوح عن منتخب مصر بعد الإصابة أمام نيجيريا في الجولة الأولى بشد في السمانة.

وبدأ محمود حمدي الونش اليوم فترة تأهيله بعد أن أنهى فترة العلاج الطبيعي، على خلفية إصابته أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار الأربعاء المقبل لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة السنغال في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.